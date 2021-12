Missa campal abre campanha Natal Solidário

Uma missa campal celebrada pelo arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, deu início na manhã deste sábado, 19, à campanha Natal Solidário. A ação é promovida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-BA) e beneficiará 17 entidades em Salvador e região metropolitana (RMS).

A partir de segunda-feira, 21, serão abertos os postos de coleta de donativos para a campanha que marca, também, o início das comemorações pelos 70 anos da entidade. O presidente da Federação, Carlos de Souza Andrade, contou que a meta, este ano, terceira edição da campanha, é alcançar o patamar de mais de 15 toneladas de donativos. No ano passado, foram 11 toneladas.

“Face à crise e as dificuldades, mas nós pensamos em 15 toneladas. Uma iniciativa, quando tem boa intenção e um bom trabalho, a tendência é crescer. Isso tem acontecido conosco. No primeiro ano foram três toneladas”, afirmou.

Dentre as 17 entidades que dão assistência a crianças e idosos e serão beneficiadas, estão o abrigo São Francisco de Assis, a Santa Casa de Misericórdia e o Lar Fronte da Fraternidade. Segundo Andrade, a escolha é feita com base na situação de cada uma delas. “O que não falta são entidades, mas nós temos alguns critérios”, frisou.

A importância da ação, segundo Dom Murilo, está na capacidade de coordenar as ações solidárias. “A caridade deve ser organizada. Não basta cada um querer ajudar o próximo e fazê-lo de forma muito voluntarista. Quando há uma entidade que detecta onde estão os necessitados e motiva as pessoas a colaborarem, o resultado vai ser muito mais eficaz”, disse o arcebispo.

Os postos de coleta estarão localizado em 11 shoppings: Salvador, Salvador Norte, Shopping da Bahia, Center Lapa, Piedade, Barra, Cajazeiras, Itaigara, Boulevar Shopping (Feira de Santana), Itaguari (Santo Antônio de Jesus e Boulevar (Camaçari).

A Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves, e as unidades do Sesc e Senac, em todo o estado também funcionarão como pontos de arrecadação. Poderão ser doadas roupas, alimentos não perecíveis, brinquedos e materiais de higiene.

Todo o material arrecadado nas cidades do interior será distribuído, segundo organizadores da campanha, para entidades localizadas no município onde ocorreu a doação.

O encerramento oficial da ação está previsto para ocorrer em 19 de dezembro, com uma apresentação da Orquestra Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), no Teatro Sesc Casa do Comércio. No entanto, as doações podem ser feitas até 23 de dezembro.

