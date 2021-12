Missa ao Senhor do Bonfim reúne centenas de fiéis na Colina Sagrada

A missa de encerramento dos festejos em homenagem ao Senhor do Bonfim, a mais importante festa religiosa da Bahia que antecede o Carnaval, reuniu centenas de fiéis na Colina Sagrada na manhã deste domingo, 16. A programação do dia começou por volta das 4h, com uma alvorada, e seguiu com a missa solene de adoração ao Santíssimo Sacramento, às 10h30, celebrada pelo Cardeal Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Geraldo Majella Agnelo, que deixa o posto no mês de março.

Além dos fiéis vindos de todas as partes do estado, a missa recebeu também autoridades políticas, como o vice-governador da Bahia, Otto Alencar. Turistas do Brasil e do exterior também aproveitaram o último dia dos festejos para acompanhar a festa em homenagem ao Senhor do Bonfim, padroeiro da Bahia.

Moradora da cidade de São Sebastião do Passé, a 59 km de Salvador, a aposentada Maria José dos Santos, de 64 anos, é um exemplo dos muitos que compareceram à missa festiva nesta manhã. Emocionada, ela contou que esta foi a primeira vez que teve a oportunidade que acompanhar a celebração. “Eu sempre fui devota, mas nunca pude participar dessa missa. Hoje, aos 64 anos, estou realizando este sonho”, disse.

O Cardeal Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Geraldo Majella, aproveitou o sermão para se despedir da coordenação da arquidiocese. No próximo dia 25 de março, quem assume a arquidiocese da capital baiana é o catarinense Dom Murilo Krieger. “O novo arcebispo é uma pessoa muito íntegra e de muita fé”, afirmou Dom Geraldo, que já havia pedido substituição por aposentadoria ao Vaticano desde 2008, quando completou 75 anos. A partir de março, ele continua em Salvador, mas desta vez como bispo emérito.

*Com redação de Clarissa Pacheco, do A Tarde On Line.

