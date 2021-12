Miss Bariátrica 2016 é escolhida em Salvador nesta sexta

Em um grupo de 35 mulheres com a autoestima renovada pela perda de peso, será escolhida, nesta sexta-feira, 2, a Miss Bariátrica 2016. A 4ª edição do concurso ocorre, às 19h30, na Casa Salvatore, no Cabula, em Salvador.

O evento, promovido pelo Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade (NTCO), reconhece o esforço de mulheres que mudaram de vida e recuperaram a saúde ameaçada pelos males adquiridos com o excesso de peso após a cirurgia de redução do estômago.

A iniciativa, segundo o cirurgião Erivaldo Alves, diretor do NTCO e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), foi solicitada pelas pacientes.

"Antes da cirurgia, as pessoas não convivem com o meio no qual estão inseridas. Não têm lazer, evitam sair. Mas quando começam a emagrecer, o comportamento muda, independentemente da idade. Querem mostrar como estão bem", diz o médico.

As candidatas irão desfilar com uma fantasia inspirada no tema do concurso, Os 100 anos de samba, e, depois, será a etapa da apresentação com traje de gala. Ao final, um grupo formado por cinco jurados irá definir quais serão as três melhores participantes.

Os avaliadores são da área de saúde, beleza e moda. O foco é a promoção de um estilo de vida saudável e desmitificação do procedimento. A população feminina representa cerca de 70% das cirurgias feitas no Brasil.

Autoconfiança

A autônoma Cíntia Boaventura da Silva, 34 anos, além de melhorar a qualidade de vida, recuperou a vontade de cuidar do próprio corpo e valorizar-se.

"Eu pesava 108 quilos. Hoje, 64. Há três meses, entrei na academia e conto com apoio do meu marido, que malha também. Engordei, após reposição hormonal por problema na tireoide, e perdi a vontade de sair. Não conseguia brincar com meus filhos nem achava roupa", conta ela, que tem dois anos e oito meses de operada e participa do concurso pela segunda vez.

Depois de sair do manequim 46 para o 38, a realidade não é a mesma: "A mudança é para sempre, pois o psicológico continua de gordo. O processo foi tranquilo, mas ainda sou acompanhada por nutricionista e preciso me cuidar".

Nesse contexto, o Miss Bariátrica é mais um estímulo. "Além de motivar as que vão passar pelo processo, é uma chance de esclarecer as dúvidas e conhecer a experiência de outras", acredita.

Doença

Considerada uma doença multifatorial, a obesidade decorre de hábitos alimentares, sedentarismo e fatores genéticos de forma interligada. Já é reconhecida como um problema de saúde pública.

"Oitenta por cento dos pacientes têm parentes obesos. Quem tem a doença é susceptível a outros males, com hipertensão, diabetes, dor articular, apneia, câncer e insuficiência vascular periférica. Quem é obeso tem três vezes mais chance de sofre um infarto", lista o médico Erivaldo Alves.

O Brasil ocupa a 2ª colocação no ranking de cirurgia bariátrica. Em 2015, foram 93,5 mil procedimentos, o que representa aumento de 6,25% em relação a 2014, quando 88 mil pessoas passaram pela cirurgia. Os Estados Unidos estão na primeira posição. "A indicação pode ser feita dos 18 aos 65 anos", explica o médico.

adblock ativo