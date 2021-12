Miss Bahia 2014 está com as inscrições abertas

As mulheres de 19 a 25 anos que desejam concorrer ao concurso Miss Bahia já podem se preparar. As inscriões, que custam R$ 30, já estão abertas no site www.missbrasiloficial.com.br. A vencedora será conhecida no dia 3 de maio e vai representar a Bahia no Concurso Miss Brasil 2014.

Para participar, as candidatas devem ter, no mínimo, 1,70m de altura, representar um município do estado e deverão apresentar comprovante de residência no ato da inscrição. As jovens devem ter nível nuperior (completo ou incompleto).

