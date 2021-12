Miséria e preconceito levam travestis à prostituição

O relógio marcava 20h, na terça-fera, 8, quando Érika Wasconcelos, 25, e outros três travestis chegaram à avenida Fernandes da Cunha (Roma), a poucos metros da Praça Irmã Dulce. Este se tornou o mais recente ponto de prostituição de travestis em Salvador.

Exibindo-se para quem passa de carro ou a pé, os sete travestis que ali fazem ponto esperam por clientes dispostos a pagar entre R$ 20 e R$ 80 - a variação do preço é devido à preferência do cliente, que pode escolher sexo oral, ser ativo ou passivo.

O que os leva às ruas é a necessidade. "Ninguém nos dá emprego. Eu quero sair daqui, tenho o ensino médio completo. Mas não acho emprego", disse Érika, que se prostitui desde 2011.

"Eu comecei na Calçada, mas as bichas de lá não queriam que eu ficasse no local", conta. Érika é uma exceção entre as colegas de ponto, ao menos num sentido. "Moro com minha mãe, no Subúrbio. E com minha irmã de oito anos".

A maioria dos travestis ouvidos por A TARDE, em Roma, contou ter relação conflituosa com pais e familiares, o que motivou a saída prematura de casa.

É o caso de Thallia Dhiessika, de 19 anos, que morava em Conceição do Jacuípe.

"Sofri muito com o preconceito do meu avô. Aí vim para Salvador", contou Thallia, que acrescentou outro motivo para se prostituir: "Aqui o dinheiro vem fácil".

Também impressiona a percepção distorcida da violência sofrida. Ao ser perguntada sobre agressões, Érika respondeu: "Nunca fomos agredidas, nunca mesmo. Só às vezes é que passam e jogam ovo ou pedras".

Já Emilly, 20 anos, que se prostitui desde os 15, falou: "Não quero que ninguém goste de mim. Só quero que me respeitem".

Tráfico de pessoas

Na mesma terça-feira, uma equipe do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Netp), da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, fez o primeiro contato com os travestis.

"Vimos até aqui porque eles são vítimas em potencial do tráfico de pessoas. A situação difícil os torna mais suscetíveis a convites para ir para o exterior", disse o coordenador do Netp, Admar Fontes Júnior.

Ele ressaltou que, em Roma, não há a figura do cafetão ou cafetina, como na Manoel Dias, na Pituba. "Na Manoel Dias, no ano passado, identificamos travestis que são agredidos tanto por traficantes quanto por policiais", disse Admar Júnior.

A psicóloga do Nept, Cleide Torres, disse que um dos desafios é melhorar a autoestima dos travestis. "Eles sequer enxergam receber uma pedrada como um ato de violência. Um outro, como você ouviu, disse que é um dinheiro fácil. Mas será que este dinheiro é fácil, mesmo?", questionou.

Na primeira entrevista, foram colhidos contatos e dados pessoais dos travestis. "A partir disso, veremos de que maneira vamos incluí-los no mercado de trabalho", disse Admar Júnior. Ele também levou preservativos e os distribuiu. "Precisamos muito de preservativos, mas nem sempre temos", disse Érika.

Segundo o Nept, há também novo ponto de prostituição na avenida Vasco da Gama. E outros mais antigos na Orla, São Cristóvão e Suburbana. Segundo a coordenadora do Grupo Gay da Bahia, Millena Passos, não há como precisar o número de travestis que se prostituem.

