ministro vistoria segurança do aeroporto de Salvador

O ministro da Justiça e Cidadania Alexandre de Moraes, desembarcou em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 28, para vistoriar o sistema de segurança do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães.

O chefe do Grupo de Bombas e Explosivos (GBE) da Polícia Federal (PR), perito Brandão, foi o responsável por fazer as demonstrações de funcionamento dos aparatos que serão utilizados para complementar a defesa nos aeroportos.

A novidade para os jogos olímpicos fica por conta do scanner digital biométrico, que identifica, em apenas três segundos, se a pessoa que desembarca possui qualquer tipo de registro junto à Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol.

Para o ministro, o processo é rápido, não gera demora no recebimento do turista e reforça a segurança, não só de quem está chegando, mas dos brasileiros.

"Todos aqueles que chegarem no aeroporto, terão duas vezes realizadas a sua identificação. Uma identificação, que é a tradicional da Alfândega e a outra por esse software, esse programa desenvolvido pela própria polícia federa", descreveu.

Segurança

Sobre as questões de segurança do aeroporto de Salvador, Moraes classificou a avaliação como 100%. "Assim como no DF, no aeroporto de Guarulhos. Salvador está preparada para receber, com tranquilidade e segurança todos os turistas que vierem para cá" assegurou o ministro.

O secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, Andrei Rodrigues, pontua que, na Bahia, já foram finalizados, integralmente com todas as disposições dos níveis de governo - municipal, estadual e federal - as etapas de preparação para as Olimpíadas.

"Tanto os planejamentos integrados quanto os planejamentos operacionais, já estão com o nível de detalhamento de cada instalação que vamos operar, o que permite que já tenhamos absoluta confiança nesse trabalho feito", pontuou Rodrigues

Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Barbosa, a Polícia Federal tem demonstrado um excelente nível de funcionalismo e de preparo, ao longo desses últimos anos.

"Excepcionalmente dentro de toda a programação e dos protocolos que nós firmamos de forma integrada para os Jogos Olímpicos", complementou.

Ainda conforme Barbosa, a integração entre as forças de governo e segurança é uma marca registrada da Bahia. "Tanto na Copa das Confederações quanto na Copa do Mundo, nós fomos o estado melhor avaliado, entre todas os que sediaram os jogos, justamente por toda essa integração e por essa afinidade, entre quem participa desses grandes eventos", ponderou.

Hoje, o ministro Alexandre de Moares segue para o Rio de Janeiro, onde dará prosseguimento à fiscalização. "Estamos fazendo o checklist de mais uma etapa importante na programação do planejamento para as Olimpíadas. Semana que vem vamos a Manaus e Belo Horizonte. Não vistoriamos somente a sede das Olimpíadas, mas todas as cidades sedes de futebol, nos jogos olímpicos", finalizou.

