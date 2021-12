Ministro manda suspender 2ª etapa de obras no aeroporto

O ministro chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, mandou suspender a segunda etapa das obras no Aeroporto Internacional de Salvador.

A decisão foi tomada durante visita do ministro à capital baiana, uma das cidades-sede da Copa do Mundo, na tarde desta segunda-feira, 20.

Com receio de que os trabalhos não fiquem prontos até o mundial, Franco disse que a segunda etapa das obras é desnecessária e que não quer correr o risco de gerar desconforto aos passageiros. Ele também destacou a necessidade de uma reorganização na estrutura do terminal aéreo.

O ministro, que passou pelo saguão, pelo lado externo - que está interditado - e pelo último piso do terminal, informou, ainda, que a previsão para conclusão da primeira etapa das obras no aeroporto é para antes do carnaval desse ano, que ocorre no final de fevereiro.

Franco está visitando todas as cidades-sede da Copa que estão com obras em aeroportos atrasadas. Antes de desembarcar em Salvador, o ministro passou pela cidade de Fortaleza, no Ceará.

Ele encerrou a visita ao aeroporto da capital baiana por volta das 13h30. Depois, viajou para Brasília. Franco também disse que retornará a Salvador no dia 20 do próximo mês para acompanhar o andamento dos trabalhos.

O presidente da Associação dos Concessionários Aeroportuários de Salvador (Acap), Franc Kragl, também informou que acompanha as obras do terminal.

À tarde, ele disse que iria entregar ao ministro Wellington Moreira Franco um manifesto assassinado por cerca de 100 lojistas reivindicando a manutenção do atual serviço de de energia do aeroporto.

Em nota, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que não há previsão de paralisação das obras e que a reforma será entregue em duas etapas. Na área de check-in, conforme a empresa, as primeiras melhorias deverão ser concluídas no final de janeiro.

