Ministro Chioro diz que Bahia recebeu R$ 12,3 milhões

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, rebateu nesta terça-feira, 18, a informação de que o governo do estado teria recebido apenas R$ 1,6 milhão do governo federal, dos R$ 15 milhões solicitados para o combate à tríplice epidemia: dengue, chikungunya e zika vírus.

Mesmo após pronunciamento do ministro, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), procurada por A TARDE, manteve a informação de que, dos R$ 15 milhões pleiteados pelo estado para seis projetos de combate às doenças epidemiológicas, só R$ 1,6 milhão foi repassado, conforme publicação no Diário Oficial da União no último dia 10.

Para Chioro, o repasse do Ministério da Saúde (MS) foi de R$ 12,3 milhões no início do ano. Além desse valor, ele afirma que foram repassados R$ 10 milhões para cidades baianas e R$ 1,6 milhão adicional, a pedido do governador Rui Costa. A Bahia foi o único estado a receber repasse adicional, segundo a assessoria de comunicação do MS.

Arthur Chioro esteve em Salvador nesta terça, onde pela manhã participou de conferência promovida pela revista América Economia, no Hotel Sheraton da Bahia (Campo Grande).

Segundo o ministro, parte dos recursos adicionais pedidos será repassada em forma de materiais, como inseticidas, para evitar que as ações parem. "Queremos chegar ao verão de 2016 com uma condição de maior proteção para baianos e turistas", disse Chioro.

Ele ainda informou que planeja voltar aqui, próximo dia 31, para apoiar projeto estadual de combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e que adiou um encontro marcado para segunda, 17, por uma questão de agenda. "Tive um encontro com a presidenta Dilma sexta passada, o que mudou a minha agenda. No dia 31 está tudo certo, me reunirei com o governador, o secretário Fábio Vilas-Boas e os prefeitos das cidades onde a situação é mais preocupante".

A Bahia registrou 53.583 casos de dengue, 41.660 de zika e 11.798 de chikungunya, segundo o último boletim da Sesab.

Especialização

Durante o evento, Chioro citou que o governo federal está criando o programa Mais Especialidades, para garantir acesso rápido às consultas especializadas e exames: "Estamos planejando, dialogando com médicos. Deveremos começar pelas áreas da ortopedia e oftalmologia. Em breve, o programa será apresentado".

Antes do ministro, também discursaram o presidente do grupo Hapvida, Jorge Pinheiro, o fundador do Instituto Sócrates Guanaes, André Guanaes, o presidente do Grupo Natulab, Marconi Sampaio, e o deputado federal Jorge Solla (PT).

O presidente do Hapvida anunciou que vai investir R$ 200 milhões este ano na rede particular de saúde: "Faremos um investimento recorde, mesmo em momento de crise. Entendemos que não é o momento de colocar o pé no freio".

