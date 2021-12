Ministro Alexandre Padilha participa de encontro em Salvador

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está em Salvador nesta sexta-feira, 19, onde participa de uma mobilização do Programa Mais Médicos, com prefeitos e secretários de saúde do estado.

O encontro acontece a partir das 9h, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), com o objetivo de discutir o funcionamento do programa e estimular a participação das prefeituras.

