Ministro afirma que Feira enfrenta epidemia de Chikungunya

O ministro da Saúde Arthur Chioro revelou que os 33 casos da febre Chikungunya confirmados em Feira de Santana, a 108 km de Salvador, já configuram uma epidemia. A afirmação foi feita em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, 2, em Salvador.

Chioro ressalta que a responsabilidade do combate à doença é também da sociedade brasileira. "Não tenho condições de dizer que não teremos mais casos de chikungunya no Brasil, porque temos a presença dos mosquitos e temos pessoas circulando. Mas garanto que o país pode ter um impacto menor caso tenhamos capacidade de fazer a medida de prevenção e controle unindo as autoridades públicas e, sobretudo, a sociedade. Eu quero dividir essa responsabilidade com todos. É preciso que cada um faça a sua parte", frisou.

A febre Chikungunya é uma doença causada por vírus do gênero Alphavirus, transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti (transmissor da dengue) e o Aedes albopictus os principais vetores. Seus sintomas, febre alta, dor muscular e nas articulações, cefaléia e erupção cutânea, costumam durar de três a 10 dias, e sua letalidade, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, é rara, sendo menos frequente que nos casos de dengue.

"Não temos casos graves da doença. Agora, as ações de prevenção e de controle devem ser as mesmas para a dengue clássica, hemorrágica e chikungunya. O que precisamos é iniciar o processo de mobilização com a sociedade, as autoridades e os agentes de saúde", explica Chioro.

Ainda de acordo com o ministro, em outubro será realizado um levantamento da infestação do Aedes aegypti e do Aedes albopictus para desenvolver atividades de controle dos mosquitos e das patologias. "Vamos listar o grau de infestação em domicílios, nas vias públicas e terrenos baldios", prometeu Chioro.

Para evitar a transmissão do vírus, é fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação dos criadouros dos mosquitos. As medidas são as mesmas para o controle da dengue, ou seja, verificar se a caixa d'água está bem fechada; não acumular vasilhames no quintal; verificar se as calhas não estão entupidas; e colocar areia nos pratos dos vasos de planta, entre outras iniciativas deste tipo.

Boletim

O Ministério da Saúde divulgou na última quarta-feira, 1º, um boletim sobre os casos de Chikungunya no Brasil. Por meio de exames laboratoriais, 79 casos da febre foram constatados no país, sendo que 38 são de pessoas que viajaram para países com transmissão da doença, como República Dominicana, Haiti, Venezuela, Ilhas do Caribe e Guiana Francesa e os outros 41 foram diagnosticados em pessoas sem registro de viagem internacional para países onde ocorre a transmissão.

Desses casos, chamados de autóctones, oito foram registrados no município de Oiapoque, no Amapá, e 33 no município de Feira de Santana, na Bahia.

adblock ativo