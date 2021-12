Ministra fala sobre agricultura familiar durante conferência

O fortalecimento da agricultura familiar e o combate ao sobrepeso e à obesidade foram os principais assuntos apresentados pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, durante a 5ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar.

O evento teve início na manhã de quarta-feira, 26, no Hotel Fiesta, no bairro Itaigara, e segue até sexta, 28. O tema é 'Comida de Verdade no Campo e na Cidade: por Direitos e Soberania'.

Segundo a ministra, o setor público tem como meta comprar 30% dos alimentos produzidos por pequenos agricultores, percentual mínimo já exigido para a merenda escolar.

Além da compra por parte da administração pública, ela defendeu que o setor privado adote a iniciativa: "Não há por que não comprar. Ganha todo mundo. Fortalece a agricultura familiar, os assentamentos, os extrativistas, pescadores e também coloca alimento saudável na boca do nosso povo".

A ministra também lembrou que o combate à obesidade é um grande desafio a ser debatido. "Dados do IBGE mostram que 32,3% das crianças com menos de 2 anos consomem refrigerante. E mais da metade da população adulta tem excesso de peso", pontuou.

Agrotóxicos

Membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), o gaúcho Irio Conti alertou para os riscos de consumir alimentos ultraprocessados (enlatados ou em conserva), transgênicos e os que levam agrotóxicos.

"A grande quantidade de câncer e das doenças cardiovasculares tem relação bastante próxima e direta com o consumo desses alimentos. E o Brasil é campeão mundial em consumo de agrotóxicos per capta, inclusive dos que já foram banidos de outros países, como o 2-4-D", disse.

Para Conti, que também é membro do Fian Internacional e doutor em desenvolvimento rural, falta legislação mais consistente para regular o uso dos produtos com agrotóxicos e transgênicos, tanto no âmbito federal quanto no estadual.

A superintendente de Inclusão e Assistência Alimentar do Estado, Rose Pondé, mostrou o quanto o estado avançou em políticas públicas, desde 2007. "Temos hoje, na Bahia, em torno de 20 mil agricultores familiares beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos e cerca de três mil no Programa de Aquisição de Leite".

adblock ativo