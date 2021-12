Ministra entrega equipamentos a Conselhos Tutelares da Bahia

Em visita a Salvador, na manhã desta quinta-feira, 5, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti, entregou equipamentos a Conselhos Tutelares de quatro municípios baianos.

Alagoinhas, Cachoeira, Serrinha e Amélia Rodrigues foram as cidades contempladas. Cada prefeitura recebeu um veículo, cinco computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro.

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia foi o local escolhido para a oficialização da entrega. O calor, motivo de comentário da ministra, não a impediu de assinar também um termo de adesão ao Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e outro que prevê a construção de nova unidade do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), vinculado à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) para atendimento de adolescentes em conflito com a lei. A obra do NAI terá verbas de R$ 15 milhões, mas não há prazo para ser iniciada.

Ideli Salvatti também anunciou que criará um programa de enfrentamento à homofobia no estado. "Temos esse compromisso com a Bahia. O programa é importante porque alinha políticas e soma esforços", reforçou a ministra.

Para ela, "apesar de simples", os itens entregues ontem "fazem toda a diferença" no atendimento.

"Geralmente, quando vem uma denúncia, eles, que são os anjos da guarda de nossas crianças e adolescentes, ficam aguardando a liberação de um veículo de alguma secretaria, o que dificulta o atendimento", disse.

Cobrança

O titular da Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Geraldo Reis, aproveitou a ocasião para cobrar a construção de uma nova unidade da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) em Salvador.

Segundo ele, o espaço atual, com capacidade para 150 adolescentes, atende 321. A ministra disse que vai tentar negociar um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar a obra.

