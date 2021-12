Ministra de Angola firma parceria com a Bahia

O governador Rui Costa e a ministra de Angola Carolina Cerqueira se reuniram durante o encontro para tratar de assuntos na área de cooperação cultural entre a Bahia e o país africano.

Segundo Rui, a intenção é aumentar os laços com o estado e a integração entre os países. “Pretendemos fazer parcerias em diversas áreas”, ressaltou. Além da área musical o estado pretende fazer intercâmbio na área do patrimônio histórico e no campo científico.

A ministra Carolina Cerqueira comentou que foi um encontro importante, não só do ponto de vista da discussão, mas do entendimento.

“O mais importante para nós foi a solidariedade do governo brasileiro, em relação aos esforços dos nossos países para valorização da nossa cultura”, disse a ministra.

Ela destacou, ainda, que na CPLP, a aprovação por unanimidade à candidatura da cidade de Mbanza Kongo a patrimônio mundial da Unesco foi muito importante. “Recebemos o apoio e falamos da nossa experiência com a cultura da paz”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo