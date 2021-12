Ministra acusa oposição por boatos do Bolsa Família

A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, acusou nesta segunda-feira, 20, a oposição de ser responsável pela onda de boatos que levou centenas de beneficiários do programa Bolsa Família às agências da Caixa Econômica Federal (CEF) desde este domingo, 19. "Boatos sobre fim do Bolsa Família devem ser da central de notícias da oposição", disse a ministra, em sua conta no Twitter.

Boatos sobre fim dobolsa família deve ser da central de notícias da oposição. Revela posição ou desejo de quem nunca valorizou a política. — Maria do Rosario (@_mariadorosario) 20 de maio de 2013

Ela ainda critica a mentira: "revela posição ou desejo de quem nunca valorizou a política". Em seu perfil nas redes sociais, a ministra não explicou quais indícios a levaram a culpar a oposição. Por conta dos boatos, a Polícia Federal (PF) vai investigar a origem e os culpados por espalhar a informação falsa.

A confusão ganhou enorme proporção quando os beneficiários - de diversos estados, inclusive a Bahia - procuraram as agências da Caixa Econômica achando que a Bolsa Família seria cancelada ou que teria um pagamento extra por conta do Dia das Mães, o que foi negado pelo governo neste domingo, 19.



Salvador - Apesar da notícia falsa ter sido desmentida neste domingo, os soteropolitanos que recebem o benefício voltaram a procurar as agências da Caixa nesta segunda. De acordo com a assessoria do banco, houve procura por atendimento em todas as unidades da capital baiana.

As agências que tiveram mais aglomeração foram as de Itinga e Periperi. Nessa última foi necessária a intervenção de policiais militares. O grupo se dispersou após verificar que o programa não foi cancelado nem teria pagamento extra.

Calendário - De acordo com a Caixa, o banco liberou o pagamento de todos os benefícios neste final de semana por conta dos boatos, mas voltou a seguir o calendário de pagamento a partir desta segunda.

O cronograma é baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Quem tem NIS finalizado em 1 recebeu na última sexta, 17. Nesta segunda, 20, é dia de pagamento de quem tem NIS terminado em 2. O calendário segue até o dia 31 de maio para quem tem NIS finalizado em 0.

