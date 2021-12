Ministério Público promove mutirão para alteração de gênero em documentos

Homens e mulheres trans com 18 anos terão a partir de setembro a oportunidade de alterar informações pessoais em documentos. O Ministério Público da Bahia vai realizar em Salvador o primeiro “Mutirão para alteração de nome e gênero no registro civil”. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 14 de setembro, e a ação acontecerá entre os dias 24 e 28 do mesmo mês.

De acordo com informações do MP-BA, os interessados devem se inscrever através de um questionário eletrônico disponível no site da instituição, e aguardar o contato do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher (Gedem). A equipe ficará responsável por informar a data e o custo do procedimento, além dos documentos necessários, como carteira de identidade, CPF e certificado de alistamento.

Mais informações podem ser consultadas no site e nas redes sociais do MP-BA ou por meio do telefone do Gedem: (71) 3321-1949

