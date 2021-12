Ministério Público pede interdição de cadeia em Itinga

Um requerimento do Ministério Público da Bahia, que solicita interdição da carceragem da cadeia pública de Itinga, em Lauro de Freitas, foi enviado nesta terça-feira, 15, para a Vara do Júri e Execuções Penais da região.

A medida prevê, ainda, a suspensão imediata do ingresso de novos prisioneiros na cadeia, que está superlotada. A 27ª Delegacia de Polícia Territorial de Itinga está com 59 presos e tem capacidade de abrigar apenas 16.

Na última vistoria, realizada no dia 11 deste mês, pela equipe da própria delegacia, foram encontrados itens proibidos: drogas, peixera, diversas lâminas e sete aparelhos celulares.

Por meio de nota, a assessoria do Ministério Público afirma que a situação precária e insalubre descrita no requerimento já dura pelo menos um ano, sem nenhuma providência do Estado, apesar das constantes comunicações.

