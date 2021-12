Ministério Público é acionado para investigar ações terroristas na Bahia

Como objetivo de solicitar a investigação e a adoção de medidas cabíveis sobre os recentes ataques criminosos em Salvador e algumas cidades do interior, autoridades se reuniram nesta quinta-feira, 10, na Governadoria.

Estiveram presentes o governador Rui Costa, membros do Ministério Público Estadual (MPE) e do Ministério Público Federal (MPF), além do secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Barbosa, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA), coronel Anselmo Brandão, e o procurador-geral do Estado, Paulo Moreno.

“Estamos aqui acompanhando e combatendo essas ações criminosas lideradas por este movimento político-partidário. Essa reunião serviu para programar o combate aos bandidos e criminosos, que, nesses dois últimos dias, estão praticando ações delituosas em nosso Estado. Iremos entregar todo o material de áudio, vídeo, dentre outros, que reunimos para que o MPE e o MPF deem andamento ao devido processo legal, instaurando ações cíveis e criminais contra os responsáveis por essa onda de ataques e terrorismo”, afirmou o governador.

Também apontados processos antigos e atuais que responde o presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra). O titular da SSP, Maurício Barbosa, informou que estão em execução ações para defender os policias de qualquer tipo de assédio, como o que foi registrado nesta madrugada, quando viaturas foram atacadas por bandidos.

O secretário ressaltou ainda que a corporação tem atuado integralmente, dando continuidade ao trabalho de inteligência, prevenção e investigação de crimes e que as pessoas devem levar a vida normalmente.

“São, em média, 220 viaturas por turno de trabalho na Bahia. No fim do dia de ontem [quarta-feira], tivemos um incremento de 52 viaturas da PMBA com equipes, incluídas por meio de horas extras. A Polícia Civil também tem veículos a mais nas ruas para ajudar no policiamento ostensivo e também no trabalho de investigação”, concluiu.

adblock ativo