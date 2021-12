Ministério Público discute situação dos táxis em Salvador

O Ministério Público Estadual realiza na próxima segunda-feira, 3, no auditório de Nazaré, às 14h, uma audiência pública para discutir questões relacionadas ao serviço de táxi em Salvador.

A intenção é debater a situação dos servidores públicos beneficiários de alvarás de táxis, os requisitos para a transferência dos alvarás de autorização para a prestação do serviço e a situação jurídica dos taxistas auxiliares. Está prevista a participação do secretário municipal de Mobilidade Urbana (Semur), Fábio Mota, e de representantes de taxistas.

O evento será conduzido pelas promotoras de Justiça Rita Tourinho e Heliete Viana, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam), que investigam possíveis irregularidades em procedimentos de transferências de alvarás de autorização para prestação de serviço de táxi no município.

