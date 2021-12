Ministério do Meio Ambiente volta atrás e confirma Semana Climática em Salvador

O Ministério do Meio Ambiente, sob comando de Ricardo Salles, voltou atrás e confirmou a realização da edição latino-americana e caribenha do Climate Week (Semana Climática) em Salvador. O evento acontece entre os dias 19 e 23 de agosto e faz parte da Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).

O evento tinha sido cancelado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) no dia 10 de maio. O cancelamento foi alvo de críticas do secretário municipal de Sustentabilidade, André Fraga, que estava organizando o evento na capital baiana.

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou que "decidiu formular proposta com ênfase na Agenda de Qualidade Ambiental Urbana e no Pagamento por Serviços Ambientais, através de instrumentos financeiros que visem dar efetividade econômica às atuais e futuras ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas no Brasil, a serem discutidas e apoiadas na Climate Week, em Salvador, bem como nos eventos subsequentes até a COP25, no Chile".

Climate Week

O Climate Week é um dos eventos preparatórios da Conferência do Clima (COP25), que será realizada em dezembro em Santiago, no Chile. O Brasil tinha sido eleito, incialmente, para sedir a convenção, contudo, a pedido, também do presidente Jair Bolsonaro, foi cencelado.

A Semana do Clima tem como função o diálogo entre os governos estaduais e prefeituras de diversos países sobre as mudanças climáticas. Além disso, também é o momento que empresas podem negociar por tecnologias voltadas para a diminuição da emição de poluentes.

