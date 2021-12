Ministério da Saúde libera vacina contra gripe para toda a população

O Ministério da Saúde decidiu disponibilizar a vacina contra a gripe a toda a população. Estados e municípios serão orientados a ofertar a vacina para todas as faixas etárias, a partir da próxima segunda-feira, 5, enquanto durarem os estoques. A medida só é válida este ano e foi adotada porque ainda há um estoque disponível de 10 milhões.

Até está sexta, 2, 41,3 milhões de pessoas do público-alvo se vacinaram no país. O Amapá é o único estado que atingiu a meta, com 95,6% de imunização.

A campanha foi prorrogada até o dia 9 deste mês, com o intuito de alcançar o patamar de 90% de cobertura vacinal.

Ranking

A Bahia aparece na lista dos estados com menor índice de vacinados (70,9% do público alvo), junto com Sergipe (71,5%), Roraima (60,8%), Pará (65,3%), Mato Grosso do Sul (67,8%), Mato Grosso (68,3%) e Acre (68,9%).

Os estados com maior cobertura até agora são Amapá (95,6%), Paraná (84,9%), Santa Catarina (84,8%), Goiás (82,4%), Rio Grande do Sul (82%), e Pernambuco (81,3%).

