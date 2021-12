"Minha bandeira é a da justiça", diz vítima de Abdelmassih

A estilista Vana Lopes tornou-se conhecida nacionalmente por um acontecimento trágico: foi uma das vítimas do ex- -médico e especialista em reprodução humana Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão, em 2010, por 56 estupros de pacientes na clínica dele, em São Paulo. Quase 22 anos após o episódio, a vítima deu lugar a uma mulher forte e com muita sede de justiça.



Até que ocorresse essa transformação, o processo foi longo e é contado no livro Bem-vindo ao Inferno - A História de Vana Lopes. A Vítima que Caçou o Médico Estuprador Roger Abdelmassih. Escrita pelos jornalistas Claudio Tognolli e Malu Magalhães, a obra será lançada em Salvador nesta terça-feira, 30, às 18h30, na Livraria Saraiva do Salvador Shopping. Nesta entrevista, Vana Lopes conta um pouco desse processo e fala sobre o livro.



Muitas das vítimas do ex-médico Roger Abdelmassih denunciaram o estupro ou o assédio sofrido, mas optaram por não mostrar o rosto. O que a levou a tornar a própria história e identidade públicas?

Como muitas outras, inicialmente também não queria revelar a minha história, afinal ninguém quer aparecer ou ter o rosto conhecido nas páginas policiais dos jornais. O problema é que os advogados do Roger sempre alegaram que essas denúncias eram plantadas pelos concorrentes, que essas vítimas sequer tinham rosto. E eu tinha um rosto, havia sido estuprada por esse monstro, tinha certeza disso e, assim como outras mulheres, paguei o preço de ser conhecida no Brasil por ter sido uma das vítimas dele. Foi por uma questão de justiça.

Você conta que só descobriu ter sido violentada no terceiro encontro com o médico. Acredita que foi abusada em outras situações?

Sim. Fui violentada três vezes, mas só descobri na terceira, no momento em que acordei da sedação e o vi gemendo sobre o meu corpo. Dormi orando, pedindo a Deus um filho saudável, e acordei com o demônio em cima de mim.

Ainda é muito difícil falar a respeito disso? Acredita que escrever esse livro foi, de alguma maneira, uma forma de expurgar esse episódio?

Difícil será sempre, e o livro é uma forma de não ter que ficar mais narrando essa história tão dolorosa. Quem quiser saber como tudo aconteceu, pode ir lá e ler.

Durante a relação com o médico, você contraiu uma bactéria que te causou uma grave infecção e provocou a perda de vários órgãos. Isso, de fato, acabou de vez com as suas chances de ser mãe biológica?

Sim. Não posso mais ter filhos porque minhas trompas foram retiradas e parte do meu ovário necrosou. Mas a luta, agora, é saber onde estão os embriões deixados na clínica. Não sabemos o destino deles. A luta, agora, é encontrar esses embriões.



Quantos embriões seus foram produzidos?

Foram retirados 20 óvulos e produzidos 14 embriões. Quatro foram implantados, mas as tentativas de fertilização não deram certo. Mas há outros dez embriões. Quero saber onde estão e vou descobrir.

Você se lançou numa caçada sem trégua para encontrar Abdelmassih, quando ele esteve foragido, e levá-lo à Justiça (Roger foi condenado em 2010, teve o registro profissional cassado em 2011, mas ficou foragido da Justiça durante mais de três anos. Foi preso em agosto de 2014, no Paraguai)...

Sim, comecei, inclusive, a cursar direito por conta disso. Só fiz até o 4º ano, mas continuei pesquisando muito para entender como tudo funcionava, o que eu precisava fazer. Meu boletim de ocorrência (BO) havia sumido da delegacia, o processo também havia sumido do fórum. Sabia que, se deixasse o caso somente nas mãos da polícia e do Judiciário, o processo seria lento demais, principalmente nesse tipo de crime, no qual não há testemunhas.

Essa foi a parte mais difícil do processo?

Não. Apesar do medo e das ameaças, encontrei o apoio e a ajuda de muita gente, fiz muitos amigos pela internet e consegui caçá-lo, basicamente, sem sair de casa, só pesquisando o rastro dele na internet, juntando depoimentos e documentos que pudessem contribuir no andamento do processo e na captura.

Então, qual foi a parte mais difícil?

Me culpei muito. Sou estilista e não consegui mais produzir nada. Perdi a capacidade criativa, engordei 70 kg, entrei em depressão, tentei o suicídio. Eu, inconscientemente, queria ficar feia e perdi a vontade de viver. Me enclausurei. Passei quatro anos sem sair de casa. Só me recuperei depois de muita terapia e do tratamento para o diabetes e obesidade. Inclusive, a Bahia foi fundamental nesse processo, porque fiz esse tratamento multidisciplinar em uma SPA aqui em Salvador.

Havia um projeto de esse livro ser escrito em parceria com outras vítimas. Algumas delas, inclusive, te acusam de autopromoção, de estar tomando para si uma história que seria de todas. O que tem a dizer sobre isso?

O livro não fala da história das vítimas, mas da minha história. É um livro que conta a minha trajetória e fala sobre a caçada em busca desse monstro. Nunca quis autopromoção, nem mesmo entrei com uma ação indenizatória contra Abdelmassih. Não quero aparecer, não quero dinheiro. Minha bandeira é e sempre foi a da justiça.

