Militares do Exército fazem doação de sangue na capital

Cerca de 120 militares do Exército brasileiro participaram da campanha de doação de sangue para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) nesta segunda-feira, 22, em Salvador. A ação, que segue até sexta, 26, integra a programação da Semana do Soldado.

A iniciativa mobilizou integrantes de diversas unidades do Exército e pretende alertar a população sobre a importância da doação de sangue e medula óssea.

Sargento há oito anos, a gaúcha Patrícia Lauxen, 29 anos, do Parque Regional de Manutenção, comentou sobre o ato solidário. "A doação de sangue pode ajudar outras pessoas, tanto em um momento de dificuldade quanto em outros casos, como transplante de medula, por exemplo", destacou a militar, que diz doar sangue com frequência.

"Considero a ação importante, por isso faço doação à Hemoba sempre que posso", afirmou o cabo Lucas Ramon, 25, também do Parque Regional de Manutenção. Ele disse, ainda, que contribui há sete anos.

Segundo o coronel Brandão, da Companhia de Polícia do Exército da 6ª Região Militar, a expectativa é que 600 homens compareçam à Hemoba até a próxima sexta para contribuir com o aumento do estoque de sangue do hemocentro. "O ato mais importante desta campanha é salvar vidas", disse, após participar.

Parceiros

Coordenador de coleta da Hemoba, Marcelo Matos disse que o Exército brasileiro e a Marinha são grandes parceiros da instituição, pois fazem doações a cada três meses. "Esta ação da Semana do Soldado é importante para manter os nossos estoques regulares e atender a população baiana", explicou.

Ele ressaltou, ainda, a necessidade de se doar sangue o ano inteiro, não apenas em períodos de campanha. "Vale lembrar que homens podem fazer doação a cada três meses e mulheres, a cada quatro meses.

adblock ativo