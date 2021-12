Militar é baleado na mão em tentativa de assalto a veículo

Um policial militar, que estava de folga, ficou ferido após reagir a tentativa de roubo ao próprio veículo na manhã deste sábado, 20, na Rua Arthur Azevedo Machado, no bairro de Costa Azul. Ele foi baleado na mão, mas passa bem.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens suspeitos pelo crime, chegaram ao local em um carro tipo voyage em "atitude suspeita". Ao perceber o comportamento, o PM então, reagiu e houve troca de tiros.

Alvejado na mão, o militar foi socorrido por uma guarnição da Operação Apolo para um hospital particular, onde foi medicado e está em avaliação para um possível procedimento cirúrgico. Um dos suspeitos foi localizado com ferimento na mão, recebeu atendimento em um posto na Avenida San Martin e aguarda regulação para Hospital Geral do Estado.

