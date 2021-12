Dezenas de militantes realizaram uma manifestação em apoio ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, no início da tarde deste sábado, 18, na Estação Lapa, em Salvador.

Em contato com o Portal A TARDE, a equipe da estação informou que o protesto foi pacífico e que não gerou transtorno no local. O ato, que iniciou na estação, seguiu para o Shopping Piedade e retornou ao ponto inicial, encerrando por volta das 13h30.

Da Redação | Foto: Reprodução | Cidadão Repórter via WhatsApp Militantes realizam manifestação pró-Lula na Estação Lapa

Este é a segunda manifestação em menos de 10 dias. O outro ocorreu na tarde do último sábado, 11, no Shopping Barra. Na época, os simpatizantes realizaram o protesto pacífico na praça de alimentação, no piso térreo, e depois em outros andares do empreendimento.

O ex-presidente Lula está preso desde 7 de abril pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os atos em Salvador são feitos por militantes pedindo a liberdade do petista. Eles querem também que o ex-presidente possa disputar as eleições deste ano.

Ato foi encerrado no início da tarde deste sábado

adblock ativo