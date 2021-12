Uma manifestação a favor do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba desde 7 de abril pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, foi realizada na tarde deste sábado, 11, no Shopping Barra, situado no bairro da Barra, em Salvador (assista a vídeo abaixo).

Vestidos de camisas vermelhas, carregando bandeiras e com gritos de "Lula Livre", "Brasil urgente, Lula presidente" e "Olê, olê, olá, Lula, Lula!", os simpatizantes ocuparam a praça de alimentação, localizada no piso térreo, e outros andares do centro de compras.

De acordo com a assessoria do Shopping Barra, a manifestação pacífica durou pouco tempo e a segurança do estabelecimento não precisou intervir. O movimento no estabelecimento foi normalizado após o fim do ato.

Da Redação Militantes pró-Lula fazem ato em shopping de Salvador; assista a vídeo

