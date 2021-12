Militância negra lança iniciativa para combater genocídio

A Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas (INNPD), que objetiva construir um novo marco legal a respeito da política de encarceramento e genocídio da juventude negra, foi lançada na tarde desta quarta-feira, 13, na Ladeira da Preguiça, na localidade Dois de Julho.

Os representantes viajam nesta quinta, 14, para Viena, na Áustria, para levar as deliberações do debate para a Organização das Nações Unidas - ONU. O propósito da discussão da INNPD é centralizar a questão racial e dar visibilidade aos efeitos do atual sistema, sobretudo pelos jovens.

A produtora da INNPD, Anne Rodrigues, argumenta que há diferença no tratamento do usuário de drogas, com base em questões raciais e socioeconômicas. "Entendemos que a morte não é pelo uso de uma substância ilícita, mas, sim, pelo racismo. A mesma droga que você encontra no bairro nobre está nas periferias. Existe diferença no tratamento dos usuários e essa diferença se dá a classe e raça", expôs Rodrigues.

Genocídio

Uma dos temas pautados pela INNPD é a questão do genocídio negro. Dados mais recentes da Anistia Internacional, com base em levantamento feito em 2012, apontam que, das 56 mil pessoas que foram assassinadas no país, 30 mil são jovens, entre 15 e 29 anos. Desse total, 77% são negros.

O levantamento mostra ainda que, a maioria dos homicídios é praticado por armas de fogo, e menos de 8% dos casos chegam a ser julgados. "É preciso debater e sair desse senso comum de dizer que é somente um problema da política sobre drogas. Trata-se de um problema da política sobre drogas, dentro da questão racial", esclarece Anne Rodrigues.

Jovem e negro, Henrique Brito, 22, um dos participantes do evento, considera importante o debate sobre o genocídio negro. "Basta assistir a qualquer reportagem sobre segurança em Salvador que a gente percebe que é um problema real, que está mais perto do que imaginamos. A maior parte da população aqui é negra. Temos que discutir alternativas para a vida desse povo".

Poder público

Em junho, a INNPD pretende realizar seminário de formação para as entidades e pessoas que se cadastrarem na articulação. A partir desse seminário, serão selecionadas deliberações, que formarão o fórum da atuação política e prática da Iniciativa, durante um ano.

De acordo com Anne Rodrigues, as deliberações serão tomadas como necessidade de atuação do poder público e, serão cobradas pelas entidades.

"Entendemos que o poder público é mais uma entidade e nós estamos abertos às pessoas que nos procurarem para debater a questão racial, dentro da política sobre drogas. O que nós vamos fazer é pressionar, através dos grupos, levando todas as determinações. Não estamos aqui para dizer que será feito, estamos aqui para pautar", colocou Rodrigues.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP- BA) informou não ter conhecimento sobre a INNPD.

