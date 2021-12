A alvorada de fogos e a missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos marcaram o início da Festa de Santa Bárbara, que acontece nesta terça-feira, 4, em homenagem à madrinha do Corpo de Bombeiros e padroeira dos mercados. No candomblé, Santa Bárbara é sincretizada com Iansã, orixá dos raios e das tempestades.

Vestidos com as cores vermelha e branca, milhares de fiéis se concentraram no Largo do Pelourinho para participar da festa, que é Patrimônio Imaterial da Bahia e marca o início da temporada de festejos populares no estado.

A programação conta ainda com uma procissão pelas ruas do Centro Histórico até a Baixa dos Sapateiros. O cortejo segue até o Corpo de Bombeiros, onde a imagem é saudada com fogos, sirene e jatos de água, e volta direção ao Mercado de Santa Bárbara, que recebe o tradicional caruru para os fiéis. Mais de 1000 kits foram distribuidos.

Os festejos seguirão pela noite. As 14h30 o evento Fé de Santa Bárbara agitará o Largo Tereza Batista até as 21h com apresentações das bandas s 100% Samba e Chinelo de Couro. Já no largo Quincas Berro D'Água recebera o Samba de Oyá com o samba dos blocos Fogueirão e Jaké, das 15h às 21h. O largo Pedro Arcanjo terá apresentações das bandas Samba Trator, Samba Simpatia e Pagode do Vinny, com início às 16h e término às 00h.

Milhares de fiéis homenageiam Santa Bárbara no Centro Histórico | Foto: Divulgação/ATarde

