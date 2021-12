Milhares de fiéis acompanham primeira missa de Dom Murilo Krieger

Milhares de fiéis acompanharam, na manhã deste domingo, 27, a celebração eucarística que antecedeu a 30ª Caminhada Penitencial, primeiro compromisso de Dom Murilo Krieger como Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. A missa aconteceu, a partir das 6h30, em frente à Basílica da Conceição da Praia, no Comércio.

Ao falar sobre a presença maciça de fiéis ao evento, Dom Murilo, que, na sexta-feira, 25, foi empossado no cargo que pertenceu a Dom Geraldo Majella por 12 anos, se emocionou: ¿Isso mostra que a fé do povo tem raízes profundas¿, disse.

A caminhada cumpre uma tradição de pedido de perdão às vésperas da Quaresma e foi transformada em atividade diocesana pelo então Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves há 20 anos. No mesmo horário da missa presidida por Dom Murilo Krieger, outra cerimônia acontecia na Igreja de Nossa Senhora das Dores, no Lobato. De acordo com estimativas da Arquidiocese de Salvador, cerca de 100 mil fiéis participaram dos dois eventos.

Por volta das 9h, os fiéis que vinham das duas celebrações se encontraram no Largo dos Mares e seguiram em procissão com destino à Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada. A caminhada foi animada por carros de som e por gestos marcantes, como a passagem de uma cruz de madeira entre os fiéis, o que representa o pedido de perdão às vésperas da Quaresma, e a doação de alimentos às Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma.

Trânsito ¿ Por conta da caminhada, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) alterou o trânsito em algumas vias desde as 6h da manhã, nas imediações da Avenida Suburbana. Os moradores da área têm acesso garantido mediante apresentação de comprovante de residência. O trânsito voltará ao normal assim que as condições o permitirem.



O trânsito fica interditado, progressivamente, nas seguintes vias: Avenida Afrânio Peixoto/Suburbana, Rua Luiz Maria, Largo do Cortume, Rua do Imperador, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), Avenida Bonfim (Dendezeiros), Ladeira do Bonfim e Praça Senhor do Bonfim.



As partir das 8h, as interdições atingem a rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), Avenida Bonfim (Dendezeiros), Ladeira do Bonfim e Praça Senhor do Bonfim.

