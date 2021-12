O Campo Grande foi invadido pela 14° Caminhada do Samba em comemoração ao Dia do Samba, na tarde deste domingo, 1º. Nove blocos puxam uma multidão debaixo de um sol escaldante, no que pode ser considerada uma prévia para o Carnaval 2020.

O presidente da União de Entidades de Samba da Bahia (Unesamba) e do bloco Alerta Geral, que tem 25 anos de existência, José Arerê, afirma que esta celebração é muito importante para a cidade. "A importância desta festa para Salvador é enorme. A festa, com a quantidade de turistas que estão na cidade e esse público, é quase uma abertura do Carnaval", destacou o presidente.

A festa, que recebe apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), homenageou ainda a gerente geral de Carnaval Merina Aragão. "Nós agradecemos a força da Prefeitura para a realização da 14° Caminhada do Samba, este apoio é, sem duvida, muito importante", ressalta José Arerê.

Milhares de baianos celebram o Dia do Samba com caminhada em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

