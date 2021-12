Mil pessoas são beneficiadas com geomanta em Canabrava

A Prefeitura de Salvador entregou geomanta em três áreas de risco na comunidade de Três Mangueiras, em Canabrava. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), a entrega do equipamento ocorreu nesta quinta-feira, 15, pelo prefeito ACM Neto.

Com um investimento de R$ 349 mil, a proteção foi feita em uma área de 2.521 m². Segundo o prefeito ACM Neto, nos últimos sete anos e meio, mais de 300 encostas passaram por contenção ou proteção e, até o fim deste ano, o número deve chegar em torno de 330 dessas áreas.

“Imaginamos a noite de sono desses cidadãos em dias de chuva, a incerteza e insegurança do risco de escorregamento de terra e do impacto direto que essa situação pode trazer na vida dessas pessoas. Por isso, não há investimento que traga um retorno tão grande para a cidade, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que vivem em áreas de risco, do que a intervenção nessas encostas”, disse ACM Neto.

Segundo a Secom, o diretor da Codesal afirmou que a meta é continuar o trabalho nas áreas de risco de Salvador. Atualmente, são mais de mil encostas. “Isso mostra que atuação da Prefeitura acontece todos os dias do ano, não apenas no período chuvoso”, pontuou Macêdo.

Morador da Alameda 7 há dez anos em um uma casa defronte a uma das geomantas, Cláudio de Jesus, 51 anos, ressaltou a importância da obra. “Ficou muito bom mesmo. Tirou todo o mato e lixo que tinha aí e deu uma aparência melhor à rua, além da segurança”, relatou.

adblock ativo