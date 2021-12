Mil árvores são plantadas ao longo da Avenida Suburbana

Em pouco mais de dois meses, mil árvores já foram plantadas na Avenida Afrânio Peixoto, através do projeto Suburbana Verde. O fim das plantações no trecho, próximo ao início do bairro de Periperi, aconteceram nesta quarta-feira, 30.

O sucesso do projeto se dá graças ao grande envolvimento da comunidade, participando através de mutirões de plantio e ações de educação ambiental realizados pela Secretária da Cidade Sustentável e Inovação (Secis).

Projeto - Restam quatro trechos para finalizar a arborização dos 14 km da Avenida Suburbana – que vai da Rua Luiz Maria, na Baixa do Fiscal, até o fim do canteiro central em Paripe. A expectativa é que toda a ação seja concluída no mês de junho, cinco meses antes do previsto. Ao todo, 1,4 mil mudas serão plantadas ao longo da via, todas espécies nativas da Mata Atlântica.

