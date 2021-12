Micro-ônibus se choca em poste e deixa três feridos

O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle da direção e o veículo se chocou com um poste na tarde de domingo, 18, na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Três pessoas ficaram feridas no acidente.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civíl e Militar (Stelecom), a colisão aconteceu por volta das 13h, no KM 5, próximo ao Hospital Menando de Faria, no sentido Lauro de Freitas.

De acordo com a Secretaria de Trânsito Transporte e Ordem Pública (SETTOP), os feridos foram atendidos por uma viatura do Serviço de Atendimento Médico (SAMU). Duas pessoas ficaram granvemente feridas, entre elas o motorista, e foram conduzidas para o Hospital Menandro de Faria.

O estado de saúde dos envolvidos e as causas do acidente são desconhecidas.

