Micro-ônibus perde freio e bate em oito carros estacionados

Nove veículos se envolveram em um acidente na via próxima ao Centro Universitário Jorge Amado (UniJorge), na avenida Paralela, na manhã desta segunda-feira, 9.

De acordo com uma testemunha, um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), que fazia linha Nova Cidade - Aeroporto, apresentou problema no freio ao descer a ladeira e acabou colidindo nos carros que estavam estacionados.

Alguns passageiros tiveram ferimentos leves. O trânsito ficou complicado no local, por conta do acidente, mas a situação já foi controlada.

