Um micro-ônibus pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 30, no Imbuí. O veículo do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec) estava cheio quando as chamas começaram, mas ninguém ficou ferido, de acordo com a cobradora Saionara Costa.

Ela conta que o motorista Jorge Santos Amorim sentiu um cheiro de fumaça e pediu que os passageiros saissem do automóvel. "Logo depois começou a pegar fogo. Foi muito rápido". Os pneus dos veículos explodiram durante o incêndio.

O micro-ônibus, que fazia a linha Capelinha - Aeroporto, ficou destruído com o fogo. A suspeita é que as chamas foram provocadas por problemas elétricos.

Derramou óleo na pista e a carcaça do micro-ônibus continua na via, na altura da Escola Rômulo Almeida, o que congestiona o trânsito no Imbuí, Paralela e Avenida Tancredo Neves, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Internauta filma momento do incidente; assista

Da Redação Micro-ônibus pega fogo no Imbuí

