Micro-ônibus operam de forma precária e em desacordo com a lei, diz Integra

A Associação das Concessionárias do Serviço de Transporte Público de Passageiros por Ônibus Urbanos de Salvador (Integra) afirmou, em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira, 26, que o Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) opera de forma precária e em desacordo com a lei.

A Integra ressaltou ainda que o Stec não possui licitação. A associação declarou que a integração com os micro-ônibus precisa avaliar os impactos para os contratos de concessão que já se encontram em "agudo desequilíbrio econômico-financeiro com risco iminente de colapso".

Ainda nesta terça, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) afirmou que vai multar todos os veículos que obstruíram o trânsito na manhã desta segunda, durante a manifestação dos motoristas do Stec, na Avenida ACM, em Salvador.

Manifestação

Dezenas de coletivos ficaram 7 horas parados nos dois semáforos da altura do Shopping da Bahia, dificultando a passagem dos veículos. O grupo protestou para reivindicar a integração dos veículos da Stec com os demais sistemas de transporte público da capital baiana.

Por conta do protesto, o trânsito ficou completamente congestionado em diferentes regiões da cidade, como a Rótula do Abacaxi, Lucaia, BR-324 e as avenidas Bonocô e Luís Eduardo Magalhães, sentido Retiro. O porta-voz da categoria ainda ressaltou que nenhum coletivo irá circular nesta segunda, 26.

Confira na íntegra a nota da associação:

Com relação à paralisação do Subsistema de Transporte Especial Coletivo – STEC, a INTEGRA esclarece que todos os aspectos relacionados à gestão do sistema de transportes de Salvador estão subordinados à gestão do Poder Concedente por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB, especialmente as questões legais, operacionais, tarifárias e econômico-financeiras.

Importante registrar que o STEC opera de forma precária, em desacordo com a Lei Federal nº 12.587/2012 (Política Nacional Mobilidade Urbana) que determina no art. 9º que o regime econômico e financeiro das permissões do serviço de transporte público coletivo deve ser estabelecido em edital de licitação, bem como em desacordo com o Decreto Municipal nº 18.226/2008 que determina no art. 6º que a delegação dos serviços será precedida de processo licitatório no qual devem ser selecionados os permissionários do serviço. Nunca houve licitação.

A reivindicação do STEC para realizar a integração física e tarifária com o sistema metroviário e STCO precisa, necessariamente, ser avaliada pelo Poder Concedente – SEMOB – no contexto da rede de transportes da cidade, especialmente quanto aos impactos que a referida integração inevitavelmente trará aos Contratos de Concessão do transporte por ônibus. Os mencionados Contratos se encontram em agudo desequilíbrio econômico-financeiro com risco iminente de colapso, razão pela qual as Concessionárias ingressaram com ação judicial requerendo a rescisão contratual ou o urgente reequilíbrio.

