Micro-ônibus invade calçada e atropela pedreiro após colisão

O pedreiro João Brito Nascimento, 35 anos, morreu após ser atropelado por um micro-ônibus na avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, na manhã deste sábado, 7. O acidente aconteceu por volta das 7h nas proximidades de um ponto de ônibus.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o micro-ônibus que fazia a linha Itinga/Praia do Flamengo e o ônibus da empresa OT Trans, que faz a linha São Cristóvão/Shopping Barra bateram no local. Com a colisão o motorista do micro-ônibus perdeu o controle, invadiu a calçada e atropelou João Brito.

Os dois coletivos envolvidos na colisão estavam cheios no momento do acidente, mas nenhum passageiro ficou ferido.

Os dois motoristas foram levados para a 12ª Delegacia (Itapuã), onde serão ouvidos sobre o caso.

O corpo de João Brito Nascimento será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador, onde passará por perícia antes de ser liberado para a família.

