Micro-ônibus colide e derruba poste no Trobogy

O motorista de um micro-ônibus da empresa Central perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na manhã desta sexta-feira, 13, na Ladeira do Trobogy, próximo ao Colégio Villa Lobos. O acidente aconteceu por volta das 10h.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o poste ficou pendurado em cima do veículo, que só poderá ser retirado do local após a chegada dos funcionários da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

Ainda segundo a Transalvador, o acidente não deixou feridos nem causa reflexos no trânsito, que flui normalmente na região.

