Micareta promove alteração de tráfego no bairro da Liberdade

Para a realização da 25ª edição do Micaretão da Liberdade, que ocorre no próximo fim de semana, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará interdição do tráfego. A circulação de veículos será bloqueada em parte da rua Lima e Silva (trecho que compreende a rua Pero Vaz e o largo da Soledade) no sábado, 29, das 19h até a meia-noite, e no domingo, 30, das 15h até meia-noite.

As opções de tráfego para quem sair da Liberdade sentido centro será o trecho da rua Lima e Silva, que não será afetado pelo evento, rua Pero Vaz, rua Conde de Porto Alegre, largo do Tamarineiro, rua Saldanha Marinho, largo do Queimado e largo da Soledade.

Para roteiro inverso, centro sentido Liberdade, pode pegar o largo do Queimado, rua Saldanha, Marinho, largo do Tamarindeiro, rua Conde de Porto Alegre, rua Pero Vaz e rua Lima e Silva. Durante a micareta, o acesso de quem mora no trecho da via que será interditada será garantido, mediante comprovante de residência, por meio de contas de gás, internet, água, energia elétrica.

