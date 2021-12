Metrô volta a operar após falha provocada por queda de árvore

A linha 1 do metrô de Salvador voltou a operar normalmente às 6h51 desta terça-feira, 9, após o atendimento ocorrer com velocidade reduzida desde a noite desta segunda, 8. A falha foi provocada pela queda de uma árvore, que atingiu os cabos de energia que alimentam os trens. A linha 2 não foi afetada.

Segundo a CCR Metrô Bahia, o incidente ocorreu entre as estações Bom Juá e Pirajá. Para garantir a continuidade da operação, foi adotada uma estratégia operacional com circulação de trens em apenas uma via, entre as estações Acesso Norte e Pirajá.

Os passageiros foram orientados por avisos sonoros e dos Agentes de Atendimento e Segurança (AASs).

