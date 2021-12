Metrô vai operar a partir de 4 horas durante Festival da Virada

O metrô vai começar a funcionar mais cedo a partir desta sexta-feira, 29, para atender a demanda do Festival da Virada, que acontece na Boca do Rio. De acordo com a CCR Metrô Bahia, o modal vai operar a partir das 4 horas, ou seja, antecipando em uma hora o funcionamento.

>> Festival da Virada começa nesta quinta com show de Pabllo Vittar e Gil;

>> Festival da Virada terá 900 ônibus e 2.830 vagas de estacionamento;

O horário especial também vai valer para os terminais de ônibus integrados administrados pela concessionária. O funcionamento segue até 0 hora. Lembrando, que durante o Festival da Virada, que segue até o dia 1º de janeiro, uma linha de ônibus vai operar, fazendo o transporte entre a Boca do Rio e a estação da Pituaçu para quem optar por usar o sistema metroviário.

A expectativa da prefeitura é que a saída dos coletivos seja a cada 10 minutos.

adblock ativo