Metrô vai funcionar para o jogo na Arena neste sábado

O Metrô de Salvador vai funcionar neste sábado, 11, das 19h às 23h45, para atender os torcedores que irão assistir o jogo na Arena Fonte Nova entre Bahia x Oeste, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

De acordo com a CCR Metrô, concessionária que administra o sistema, apenas as estações Acesso Norte e Campo da Pólvora estarão abertas. As demais, como Lapa, Brotas, Retiro e Bom Juá, funcionarão normalmente, das 8h às 13h.

