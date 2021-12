Metrô terá horário especial para jogo Bahia x Criciúma

As estações Acesso Norte e Campo da Pólvora do metrô funcionarão até mais tarde no dia do jogo entre Bahia e Criciúma, na terça-feira, 20.

Ambos os locais funcionarão até 22h45 para atender aos torcedores que irão ao jogo na Arena Fonte Nova, válido pela Serie B do Campeonato Brasileiro. As demais estações, Lapa, Brotas, Retiro e Bom Juá, funcionarão normalmente, das 8h às 18h.

