Metrô terá funcionamento especial para show na Fonte Nova

Por causa da gravação do DVD de Ferrugem, que ocorre neste sábado, 4, na Arena Fonte Nova, o metrô de Salvador terá seu horário de funcionamento alterado.

Na madrugada do domingo, 5, a estação Campo da Pólvora começará o atendimento às 4h, enquanto as demais funcionarão normalmente a partir das 4h50.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, responsável pelo modal, a proposta é reforçar o policiamento nas áreas de acesso aos terminais e no entorno do evento. Além disso, os usuários contarão com o auxílio de agentes para orientação.

