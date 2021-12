Metrô terá funcionamento especial para show de ex-Beatle

Quem for ao show do ex-Beatle Paul McCartney, nesta sexta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador, poderá utilizar o metrô até 1h da manhã de sábado, 21. A informação é da CCR Metrô, concessionária que administra o sistema.

Segundo a empresa, a extensão no horário de funcionamento da Estação Campo da Pólvora, próxima á Arena, é para atender ao evento. Porém, todas as demais estações funcionarão normalmente para embarque até 0h. Após este horário, estarão abertas apenas para desembarque.

Os ingressos disponíveis ainda podem ser adquiridos através do site ou nas bilheterias da Fonte Nova, das 10h às 18h. Há a exigência da carteira de estudante para a compra da meia-entrada.

A abertura dos portões será as 17h30 e o show começa às 21h30. A Bahia encerra a turnê do ex-Beatle no Brasil.

adblock ativo