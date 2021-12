Metrô terá esquema especial nos Jogos Olímpicos em Salvador

O metrô de Salvador terá um esquema especial para as 10 partidas de futebol que serão realizadas na Arena Fonte Nova durante as Olimpíadas, em agosto.

Nos dias de jogos em Salvador, o metrô vai manter o horário normal de funcionamento - das 5h à 0h -, mas contará com um reforço no número de trens a partir da estação Acesso Norte. O reforço reduzirá o intervalo de espera entre um trem e outro, após as partidas, quando todos os usuários saem ao mesmo tempo da Arena.

Os torcedores podem deixar os carros no estacionamento do Shopping Bela Vista, que fica ao lado da estação Acesso Norte. Também haverá uma área, na estação Acesso Norte, exclusiva para o desembarque de passageiros, ou seja, o torcedor pode pegar uma carona até o local e embarcar no metrô.

Por razões de segurança, o Comitê Olímpico Local (COL) determina um perímetro de isolamento ao redor do estádio, realizado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A partir do raio determinado, ruas serão fechadas e, consequentemente, sem circulação de veículos.

O acesso, portanto, será viabilizado com transporte público. Além do metrô, a Prefeitura de Salvador definirá a logística dos ônibus durante o evento.

