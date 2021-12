Metrô terá apresentações musicais durante semana junina

Durante a semana que comemora o São João, o metrô de Salvador terá algumas novidades. Com direito a estações decoradas, distribuição de guloseimas típicas e apresentações musicais e de danças, o metrô entra no clima junino para animar os usuários do transporte.



Confira como será o funcionamento e as novidades do serviço:



Segunda-feira (22/6) - Todas as estações estarão abertas das 8h às 18h.

Na Estação Lapa, das 15h30 às 17h30, acontece a apresentação do Trio Politanos e do grupo de dança Veredas.



Terça-feira (23/6) - Todas as estações estarão abertas das 8h às 18h.

Dentro dos trens, das 11h às 12h, acontece a apresentação do trio nordestino "Zé Grilo e Sua gente", em parceria com o Shopping Piedade.

Na Estação Lapa, das 14h às 16h, acontece a apresentação do Trio Politanos e do grupo de dança Veredas.



Quarta-feira (24/6) - Todas as estações estarão fechadas devido ao feriado.



Quinta-feira (25/6) - Todas as estações estarão abertas das 8h às 18h. Das 11h às 12h - Dentro dos trens, das 11h às 12h, acontece a apresentação do trio nordestino "Zé Grilo e Sua gente", em parceria com o Shopping Piedade.

Na Estação Lapa, das 14h às 16h, acontece a apresentação do Trio Politanos e do grupo de dança Veredas.



Sexta-feira (26/6) - Todas as estações estarão abertas das 8h às 18h.

Dentro dos trens, das 11h às 12h, acontece a apresentação do trio nordestino "Zé Grilo e Sua gente", em parceria com o Shopping Piedade.

Na Estação Lapa, das 14h às 16h, acontece a apresentação do Trio Politanos e do grupo de dança Veredas.



Sábado (27/6) - Os trens circulam das 8h às 13h entre as estações Lapa, Campo da Pólvora e Brotas. As estações Acesso Norte, Retiro e Bom Juá estarão fechadas por conta das obras de ligação entre as linhas 1 e 2 do metrô.

