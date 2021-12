Metrô tem horário alterado nesta quarta-feira

Os torcedores do Bahia que contam com a operação especial do metrô, durante os jogos na Arena Fonte Nova, não terão o serviço na volta do estádio nesta quarta-feira, 23, e no domingo, 27. Isso por que haverá execução de testes dos novos trens e obras de expansão para o início da operação da linha 2.

Segundo informações da CCR Metrô Bahia, os torcedores poderão contar com o serviço para ir à Arena, que funciona até as 22h.

Na quinta-feira, 24, o horário de funcionamento será normal, das 5h30 às 22h. Já na sexta-feira, 25, as estações não abrem devido ao feriado.

