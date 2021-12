Metrô realiza viagem-teste até aeroporto de Salvador

O metrô de Salvador realizou nesta quinta-feira, 21, a primeira viagem teste para a Estação do Aeroporto. Com saída da Estação Mussurunga, o teste durou cerca de dez minutos.

Durante a viagem, foram verificados o funcionamento da rede aéreas de energia e outros aspectos técnicos. Atualmente, a Linha 1 é composta por oito estações em operação, 12 quilômetros de extensão, que vai da estação Lapa à estação Pirajá. A Linha 2, com 12 estações, está concluída até a estação Mussurunga.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado, as fiscalizações continuarão até a inauguração da nova estação que está prevista para fevereiro de 2018. A expectativa é ampliar o número de usuários para 500 mil por dia, onde, atualmente transporta, cerca de 270 mil pessoas.

Com a nova estação, o sistema metroviário alcança os 33 quilômetros de extensão, incluindo 20 estações e oito terminais de integração com ônibus. Já os terminais de ônibus Pituaçu e Aeroporto seguem em fase de obras, com previsão para conclusão em janeiro. A Linha 1 é composta por oito estações e em operação e 12 quilômetros, entre as estações da Lapa e Pirajá. A Linha 2, do Acesso Norte ao Aeroporto, inclusive, quando estiver em operação, passará a compreender 21 quilômetros de extensão e 12 estações.

A estimativa é que, após o início das operações da Estação Aeroporto, os moradores de Lauro de Freitas possam chegar à região do Iguatemi em aproximadamente de 25 minutos. Já o percurso do aeroporto até a Lapa poderá ser feito em 35 minutos.

