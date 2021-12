Metrô realiza exposição cultural para passageiros

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas começou nesta sexta-feira, 11, uma exposição cultural para os passageiros, em comemoração aos sete anos de operação, que também acontece nesta data. A ação segue até o dia 30 de junho.

Encontrada na estação do Campo da Pólvora, a exposição "Sotero de Metrô" é de curadoria de um criador de conteúdo digital Iuri Barreto, autor do perfil ‘Guia de Sobrevivência do Soteropobretano’, página com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais.

O intuito é apresentar ao público uma série de dicas de experiências turísticas que podem ser acessadas pelas estações da Lapa e do Campo da Pólvora. A exposição está disponível no site da CCR Metrô.

adblock ativo