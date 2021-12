Metrô promove dia de beleza e exposição fotográfica nesta quinta

Para celebrar o Dia da Mulher – comemorado nesta quinta-feira, 8 de março – o metrô de Salvador preparou uma programação especial para as mulheres. O sistema está presenteando suas clientes com um "Espaço Beleza", que foi montado na Estação Pituaçu.

O serviço oferece massagem relaxante, maquiagem com design de sobrancelhas, esmalteria, cosmetologia, além de distribuição de brindes. As ações são realizadas somente nesta quinta, até as 18h.

Além do dia de beleza, a CCR Metrô, empresa que administra o serviço, promove até esta sexta, 9, nas estações Pituaçu, Pirajá e Rodoviária a expoisção "Mulheres do Metrô". A obra tem como protagonista as próprias funcionárias do transporte e retrata a força e o potencial da mulher no mercado de trabalho.

